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Праздник 3 ноября: что нельзя делать в этот день, все приметы

STYLERЖизнь    03.11.2019 - 07:03
Праздник 3 ноября: что нельзя делать в этот день, все приметы
3 ноября 2019 (фото: РБК-Украина)

В этот день христиане почитали память Илариона Великого и Илариона Псковоезерского

Какой сегодня праздник. 3 ноября христиане чтят память преподобного Илариона Великого и Илариона Псковоезерского, которые жили в III-IV вв. и в XV веке соответственно.

Илларион Великий проживал на территории современной Палестины, а Илларион Псковоезерский – рядом с Чудским озером. Илларион Великий проходил обучение в Александрии, но вскоре вернулся на родину и начал жить с отшельниками неподалеку от Газы.

Праздник 3 ноября: что нельзя делать в этот день, все приметы

Иларион Великий (фото из соцсетей)

Народные приметы 3 ноября

Если на Иллариона выпал снег, значит на следующий год будет урожай хлеба.

Если выпал снег и остался на ветках деревьев – в ближайшее время снегопады не пройдут.

Если дым идет вверх, значит погода будет ясной и солнечной.

Если 3 ноября будет дуть теплый воздух – придет затяжная оттепель.

Если закат алый, а после него ясное звездное небо, то нужно ждать мороза и ясной погоды.

Праздник 3 ноября: что нельзя делать в этот день, все приметы

3 ноября 2019 (фото: РБК-Украина)

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя собираться в дорогу, иначе сулит несчастье;
  • Нельзя ничего поднимать с дороги, поскольку это принесет несчастье;
  • Нельзя испражняться на дороге, иначе это принесет тяжелую болезнь.

Кто родился 3 ноября

В 1882 году родился Якуб Колас, белорусский писатель.

В 1926 родился Валдас Адамкус, президент Литвы.

В 1952 году родился Александр Подервянский, известный украинский художник и писатель.

В 1957 родился Дольф Лундгрен, шведский и американский киноактер, режиссер и сценарист.

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