Праздник 3 ноября: что нельзя делать в этот день, все приметы

В этот день христиане почитали память Илариона Великого и Илариона Псковоезерского
Какой сегодня праздник. 3 ноября христиане чтят память преподобного Илариона Великого и Илариона Псковоезерского, которые жили в III-IV вв. и в XV веке соответственно.
Илларион Великий проживал на территории современной Палестины, а Илларион Псковоезерский – рядом с Чудским озером. Илларион Великий проходил обучение в Александрии, но вскоре вернулся на родину и начал жить с отшельниками неподалеку от Газы.
Иларион Великий (фото из соцсетей)
Если на Иллариона выпал снег, значит на следующий год будет урожай хлеба.
Если выпал снег и остался на ветках деревьев – в ближайшее время снегопады не пройдут.
Если дым идет вверх, значит погода будет ясной и солнечной.
Если 3 ноября будет дуть теплый воздух – придет затяжная оттепель.
Если закат алый, а после него ясное звездное небо, то нужно ждать мороза и ясной погоды.
3 ноября 2019 (фото: РБК-Украина)
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