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Не выходите из дома: главные запреты и приметы 4 марта

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Сегодня, 4 марта, православные почитают память святых Архипа и Федота

Какой сегодня праздник. 4 марта 2020 года православная церковь чтит память святых Архипа и Федота. У наших предков существовал обычай подавать милостыню нищим, звать к себе в гости, кормить с собственного стола.

Это очень хороший праздник, который приносит много добра. Однако приметы на 4 марта все же предупреждают о том, что категорически нельзя делать в этот праздник, чтобы не испортить себе везение.

4 марта говорят, что больше всего богатства принесет испеченный каравай. Его нужно съесть полностью, а крошки выбрасывать нельзя. Их нужно посолить и отдать птицам. Тогда весь год в семье будет очень зажиточным.

В этот день чтят память Архипа и Федота (фото из открытых источников)

Главные приметы этого дня:

  • Картошка в подвале прорастает – скоро придет весна.
  • Солнечный день – признак того, что год будет плодородным.
  • Если испечь в этот день каравай, съесть его, а крошки перебросить через спину, то весь год семья не будет ни в чем нуждаться.
  • Увидеть 4 марта падающую звезду – к несчастью.
  • Заболеть 4 марта – к долгой болезни, в результате которой возможен смертельный исход.

Красный месяц на небе – погода будет теплой, но сырой.

Что нельзя делать 4 марта

  • В этот день запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.
  • В этот день не выходите из дома, ведь недоброжелатели могут вас сглазить.
  • Не выносите мусор из дома.
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