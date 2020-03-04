Не выходите из дома: главные запреты и приметы 4 марта

Сегодня, 4 марта, православные почитают память святых Архипа и Федота
Какой сегодня праздник. 4 марта 2020 года православная церковь чтит память святых Архипа и Федота. У наших предков существовал обычай подавать милостыню нищим, звать к себе в гости, кормить с собственного стола.
Это очень хороший праздник, который приносит много добра. Однако приметы на 4 марта все же предупреждают о том, что категорически нельзя делать в этот праздник, чтобы не испортить себе везение.
4 марта говорят, что больше всего богатства принесет испеченный каравай. Его нужно съесть полностью, а крошки выбрасывать нельзя. Их нужно посолить и отдать птицам. Тогда весь год в семье будет очень зажиточным.
Красный месяц на небе – погода будет теплой, но сырой.