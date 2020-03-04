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Не виходьте з дому: головні заборони і прикмети 4 березня

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Сьогодні, 4 березня, православні вшановують пам'ять святих Архипа і Федота

Яке сьогодні свято. 4 березня 2020 року православна церква вшановує пам'ять святих Архипа і Федота. У наших предків існував звичай подавати милостиню жебракам, кликати до себе в гості, годувати з власного столу.

Це дуже гарне свято, яке приносить багато добра. Однак прикмети на 4 березня все ж попереджають про те, що категорично не можна робити в цей свято, щоб не зіпсувати собі везіння.

4 березня кажуть, що найбільше багатства принесе спечений коровай. Його потрібно з'їсти повністю, а крихти викидати не можна. Їх потрібно посолити і віддати птахам. Тоді весь рік у сім'ї буде дуже заможним.

У цей день вшановують пам'ять Архипа і Федота (фото з відкритих джерел)

Головні прикмети цього дня:

  • Картопля в підвалі проростає – скоро прийде весна.
  • Сонячний день – ознака того, що рік буде родючим.
  • Якщо спекти в цей день коровай, з'їсти його, а крихти перекинути через спину, то весь рік сім'я не буде ні в чому мати потребу.
  • Побачити 4 березня падаючу зірку – до нещастя.
  • Захворіти 4 березня – до довгої хвороби, в результаті якої можливий смертельний результат.

Червоний місяць на небі – погода буде теплою, але сирий.

Що не можна робити 4 березня

  • У цей день забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.
  • У цей день не виходьте з дому, адже недоброзичливці можуть вас наврочити.
  • Не виносьте сміття з хати.

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