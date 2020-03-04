Не виходьте з дому: головні заборони і прикмети 4 березня

Яке сьогодні свято. 4 березня 2020 року православна церква вшановує пам'ять святих Архипа і Федота. У наших предків існував звичай подавати милостиню жебракам, кликати до себе в гості, годувати з власного столу.

Це дуже гарне свято, яке приносить багато добра. Однак прикмети на 4 березня все ж попереджають про те, що категорично не можна робити в цей свято, щоб не зіпсувати собі везіння.

4 березня кажуть, що найбільше багатства принесе спечений коровай. Його потрібно з'їсти повністю, а крихти викидати не можна. Їх потрібно посолити і віддати птахам. Тоді весь рік у сім'ї буде дуже заможним.

У цей день вшановують пам'ять Архипа і Федота (фото з відкритих джерел)

Головні прикмети цього дня:

Картопля в підвалі проростає – скоро прийде весна.

Сонячний день – ознака того, що рік буде родючим.

Якщо спекти в цей день коровай, з'їсти його, а крихти перекинути через спину, то весь рік сім'я не буде ні в чому мати потребу.

Побачити 4 березня падаючу зірку – до нещастя.

Захворіти 4 березня – до довгої хвороби, в результаті якої можливий смертельний результат.

Червоний місяць на небі – погода буде теплою, але сирий.

Що не можна робити 4 березня