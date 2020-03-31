Праздник 31 марта: что нельзя делать, главные приметы

Православные христиане почитают память святого Кирилла
Какой сегодня праздник. 31 марта 2020 года православные христиане вспоминают святого Кирилла Иерусалимского, который жил приблизительно в 315 году. Свое детство святой провел в Иерусалиме, получил хорошее образование, его родители воспитывали в строгости и в христианском благочестии. Когда ему исполнилось 18 лет, он принял монашество, а в 345 году его посвятили в сан пресвитера. В 350 году умер архиепископ Иерусалимский Максим III и Кирилла поставили его приемником.
Святой Кирилл (фото из открытых источников)
31 марта наши предки еще опасались заморозков. Люди говорили: "На Кирилла и спереди, и сзади — зима". И еще так: "На Кириллов марток продерет холодок".
Именинники этого дня: Кирилл, Трофим.
Как сообщалось ранее, в конце апреля Землю накроет магнитная буря, и уже стали известны даты ударов.