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Праздник 31 марта: что нельзя делать, главные приметы

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Православные христиане почитают память святого Кирилла

Какой сегодня праздник. 31 марта 2020 года православные христиане вспоминают святого Кирилла Иерусалимского, который жил приблизительно в 315 году. Свое детство святой провел в Иерусалиме, получил хорошее образование, его родители воспитывали в строгости и в христианском благочестии. Когда ему исполнилось 18 лет, он принял монашество, а в 345 году его посвятили в сан пресвитера. В 350 году умер архиепископ Иерусалимский Максим III и Кирилла поставили его приемником.

Святой Кирилл (фото из открытых источников)

31 марта наши предки еще опасались заморозков. Люди говорили: "На Кирилла и спереди, и сзади — зима". И еще так: "На Кириллов марток продерет холодок".

Именинники этого дня: Кирилл, Трофим.

Главные приметы этого дня:

  • Если к этому дню на склонах появились первые цветы мать-и-мачехи, то в апреле будет тепло.
  • Снег долго грудами лежит – у скота легкий год будет.
  • Снег гладкий – к неурожаю, шершавый – к урожаю.
  • Если в этот день появились комары – к солнечной и ясной погоде.
  • Много комаров в лесу – хорошо уродят овес и ягоды.
  • Мошкара кружится – к урожаю грибов.
  • Если в этот день комара убьете, то вам простится сорок грехов.
  • Если в этот день лебеди прилетели – будет тепло.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • Не занимайте и не одалживайте деньги - иначе будет много долгов целый год.
  • Нельзя стричь волосы и ногти – к мелким житейским неприятностям.
  • Нельзя ходить в гости, чтобы свою удачу в чужом доме не оставить.

Как сообщалось ранее, в конце апреля Землю накроет магнитная буря, и уже стали известны даты ударов.

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