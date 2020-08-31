Праздник 31 августа: главные запреты и приметы на последний день лета

Праздник 31 августа (коллаж: РБК-Украина)

В этот день христиане чтят память двух мучеников

Какой сегодня праздник. 31 августа в православной церкви традиционно почитаются мученики Флор и Лавр. В мире – это Международный день блога. В народе этот день много значил для периода жатвы и последующего урожая в следующем году. Что можно и нельзя делать 31 августа, а также все приметы дня – в нашей статье.

Христиане в этот день молятся мученикам Флору и Лавру. Святые были строителями и во время одного несчастного случая помогли исцелиться юноше. Плату, которую братья получили за работу, они раздавали бедным людям и все время стремились проповедовать Слово Божие. У них можно просить здоровья и достатка.

Приметы на день

не успеешь посеять рожь до Фрола – будет плохой урожай в следующем году.

лошадь часто перебирает ногами и фыркает – ждите ненастной погоды.

Важной традицией этого дня было обязательно хорошо накормить коня. Также лошадей полагалось обязательно окропить святой водой, чтобы они не болели, были крепкими и смогли пережить даже суровую зиму. На лошадях в этот день работать запрещалось, чтобы они смогли набраться сил на последующий сезон.

Что можно делать 31 августа

В этот день продолжается подготовка погребов для урожая. Хозяйкам советуют прибраться также в кладовках. В целом, день благоприятен для любых подготовок и уборки.

Что запрещено делать сегодня

В этот день запрещено использовать коней и скот для нужд. Также запрещено 31 августа запрягать телеги и выжигать тавро на скотине. Также не рекомендуется резать волосы – можете лишиться силы и плодородия.

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