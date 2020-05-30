Праздник 30 мая: что нельзя делать и главные приметы дня

В этот день почитают память святого Ондрона
Какой сегодня праздник. 30 мая 2020 года православная церковь вспоминает святого Ондрона, который, согласно народным верованиям, является сторожем небесных ворот. Наши предки всегда молились ему о дожде. Они просили Ондрона открыть врата и выпустить осадки, чтобы живительная влага пролилась на поля и избавила людей от засухи.
По народному календарю, в этот день нужно окучивать картошку. Крестьяне продолжали высаживать в грунт рассаду теплолюбивых растений (помидоров, перца, баклажанов). С посадкой старались не тянуть, чтобы холодные росы в августе не погубили растения.
Именины в этот день празднуют – Евдокия, Степан (Стефан).
Как мы ранее писали, астролог рассказала, по каким людям ударит лунное затмение в начале июня.
Автор: Людмила Жукова