Праздник 30 мая: что нельзя делать и главные приметы дня

Какой сегодня праздник. 30 мая 2020 года православная церковь вспоминает святого Ондрона, который, согласно народным верованиям, является сторожем небесных ворот. Наши предки всегда молились ему о дожде. Они просили Ондрона открыть врата и выпустить осадки, чтобы живительная влага пролилась на поля и избавила людей от засухи.

По народному календарю, в этот день нужно окучивать картошку. Крестьяне продолжали высаживать в грунт рассаду теплолюбивых растений (помидоров, перца, баклажанов). С посадкой старались не тянуть, чтобы холодные росы в августе не погубили растения.

Именины в этот день празднуют – Евдокия, Степан (Стефан).

Главные приметы этого дня

Идет дождь на растущую луну – будет лето с дождями

Если в этот день ветер дует с севера - быть холодному лету.

Если человек родился 30 мая, то он будет обладать способностью заговорить дождь.

Холодный день –будет летом град.

Свиньи роют болота – будет лето с ливнями.

Яблони, сирени и рябины в цвету в этот день – будет хороший клев, и можно отправляться на рыбалку.

Видно голубое свечение на высоких острых предметах–скоро будет гроза.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя принимать никакие подарки.

Нельзя печь хлеб.

Как мы ранее писали, астролог рассказала, по каким людям ударит лунное затмение в начале июня.