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Праздник 30 марта: что сегодня нельзя делать, все приметы

STYLERЖизнь    30.03.2020 - 06:30
Праздник 30 марта: что сегодня нельзя делать, все приметы
30 марта - какой сегодня праздник и что нельзя делать

В этот день украинцы почитают память Парфения Киевского

Какой сегодня праздник. 30 апреля в Украине принято отмечать день памяти Парфения Киевского, настоящее имя которого - Краснопевцев Петр Иванович. Поскольку рожден был в семье бедной, приходилось с детства терпеть лишения и быть трудолюбивым.

В молодости у Петра Ивановича было видение Духа Господнего в виде парящего в небе белоснежного голубя: С этого видения жажда чего-то лучшего запала в душу его, все земное ему опротивело, и тяжело было ему между людьми.

Обучение его проходило в Тульской духовной семинарии, которую он так и не закончил, поскольку отправился в Киево-Печерскую лавру. Стал начальником просфорни и нес это послушание более 12 лет.

Со временем Петр решил выучить Псалтирь наизусть и был пострижен в монахи в 1824 году. Он читал молитвы три раза в день, совершал пение и триста раз в день произносил песню "Богородице, Дево, радуйся". Умер святой 25 марта 1855 года.

30 марта - приметы и традиции дня

  • Теплая и солнечная погода предвещает хороший урожай;
  • Какая сегодня погода, такая же будет и на Пасху;
  • Если пчелы в этот день сделают облет, то будет хороший медосбор;
  • Если Вы проснулись с ранними петухами - год будет продуктивным;
  • Ручьи текут по дорогам - лето будет мокрым.

30 марта - главные запреты дня

  • В этот день нельзя садиться в сани, иначе они прокатят мимо желаний;
  • Нельзя сегодня ловить рыбу, ведь это грозит несчастьем;
  • Категорически запрещено ругаться, иначе отпугнете удачу;
  • Вечером 30 марта не стоит выносить мусор, ведь вместе с ним уйдет и благополучие;
  • Не рекомендуется также сегодня есть жареное.

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