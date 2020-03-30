Праздник 30 марта: что сегодня нельзя делать, все приметы

30 марта - какой сегодня праздник и что нельзя делать

В этот день украинцы почитают память Парфения Киевского

Какой сегодня праздник. 30 апреля в Украине принято отмечать день памяти Парфения Киевского, настоящее имя которого - Краснопевцев Петр Иванович. Поскольку рожден был в семье бедной, приходилось с детства терпеть лишения и быть трудолюбивым.

В молодости у Петра Ивановича было видение Духа Господнего в виде парящего в небе белоснежного голубя: С этого видения жажда чего-то лучшего запала в душу его, все земное ему опротивело, и тяжело было ему между людьми.

Обучение его проходило в Тульской духовной семинарии, которую он так и не закончил, поскольку отправился в Киево-Печерскую лавру. Стал начальником просфорни и нес это послушание более 12 лет.

Со временем Петр решил выучить Псалтирь наизусть и был пострижен в монахи в 1824 году. Он читал молитвы три раза в день, совершал пение и триста раз в день произносил песню "Богородице, Дево, радуйся". Умер святой 25 марта 1855 года.

30 марта - приметы и традиции дня

Теплая и солнечная погода предвещает хороший урожай;

Какая сегодня погода, такая же будет и на Пасху;

Если пчелы в этот день сделают облет, то будет хороший медосбор;

Если Вы проснулись с ранними петухами - год будет продуктивным;

Ручьи текут по дорогам - лето будет мокрым.

30 марта - главные запреты дня

В этот день нельзя садиться в сани, иначе они прокатят мимо желаний;

Нельзя сегодня ловить рыбу, ведь это грозит несчастьем;

Категорически запрещено ругаться, иначе отпугнете удачу;

Вечером 30 марта не стоит выносить мусор, ведь вместе с ним уйдет и благополучие;

Не рекомендуется также сегодня есть жареное.

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