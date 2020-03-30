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Свято 30 березня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети

STYLERЖиття    30.03.2020 - 06:30
Свято 30 березня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети
30 березня - яке сьогодні свято і що не можна робити

У цей день українці вшановують пам'ять Парфенія Київського

Яке сьогодні свято. 30 квітня в Україні прийнято відзначати день пам'яті Парфенія Київського, справжнє ім'я якого - Краснопєвцєв Петро Іванович. Оскільки був народжений у бідній родині, доводилося з дитинства терпіти позбавлення та бути працьовитим.

В молодості у Петра Івановича було бачення Духа Господнього у вигляді білого голуба у небі: Після цього жага чогось кращого запала в душу його, все земне здалося гидким, і тяжко було йому між людьми.

Навчання його проходило в Тульській духовній семінарії, яку він так і не закінчив, оскільки вирушив до Києво-Печерської лаври. Став начальником просфорни та ніс послух більше 12 років.

Згодом Петро вирішив вивчити Псалми напам'ять і був пострижений у ченці в 1824 році. Він читав молитви три рази на день, здійснював спів та триста разів на день виголошував пісню "Богородице, Діво, радуйся". Помер святий 25 березня 1855 року.

30 березня - прикмети і традиції дня

  • Тепла і сонячна погода віщує добрий врожай;
  • Яка сьогодні погода, така ж буде і на Великдень;
  • Якщо бджоли в цей день зроблять обліт, буде добрий медозбір;
  • Якщо Ви прокинулися з першими півнями - рік буде продуктивним;
  • Струмки течуть по дорогах - літо буде мокрим.

30 березня - головні заборони дня

  • В цей день не можна сідати в сани, інакше вони пройдуть повз бажань;
  • Сьогодні не можна ловити рибу, адже це загрожує нещастям;
  • Категорично заборонено лаятися, інакше віджахнете удачу;
  • Увечері 30 березня не варто виносити сміття, адже разом з ним піде і благополуччя;
  • Не рекомендується також сьогодні їсти смажене.

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