Праздник 30 июня: что нельзя делать и главные приметы дня

Какой сегодня праздник. 30 июня 2020 года отмечается День Мануила. В полях начинаю цвести васильки, а на водоемах – кувшинки. 30 июня был особенным днем для наших предков, так как они верили, что именно сегодня люди становятся уязвимыми для нечистой силы.

На Мануила нечисть может вселятся в животных, например, испортить корове молоко. Чтобы защитить себя, надо было жечь на берегах водоемов костры и не впускать в дом бездомных животных.

Именно в этот день люди становятся несдержанными, озлобленными, раздражительными. Учащаются случаи преступлений и нападений.

День Ангела в этот день у Валерия.

Главные приметы этого дня:

Гроза на Мануила – к хорошему урожаю.

Багровый закат 30 июня - будет непогода.

Увидеть радугу на небе вечером 30 июня – погода будет ясной.

Яркий восход солнца – к богатому урожаю.

Вечерняя радуга на солнцестой предвещает хорошую погоду.

Красный закат – к сильным ветрам и ненастной погоде.

Что категорически нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя рассказывать сон, который вам приснился.

В этот день нельзя купаться в водоемах юным девушкам.

Лучше в этот день остаться дома.

Как мы ранее писали, в июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней.