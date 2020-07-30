Праздник 30 июля: все приметы дня, что категорически нельзя делать

В народе отмечают праздник огненной Марии
Какой сегодня праздник. 30 июля православные христиане вспоминают святую Маргариту Антиохийскую и Лазаря Галисийского. У наших предков ни ассоциировались с дождем и отблесками молний.
На Руси 30 июля считалось днем, когда сверкают молнии и зарницы без дождя. По поверьям, они предвещают пожары и портят зрение. Смотреть на них было запрещено: это могло принести беду.
Известно, что в католической церкви Маргариту включают в список 14 святых помощников – древних святых, которые помогали людям при различных обстоятельствах. В православии Маргарита Антиохийская известна под именем Марины.
Именины сегодня празднуют: Вероника, Леонид, Маргарита, Марина.
Как мы ранее писали, в Киеве планируют изменить к празднику Дня независимости монумент "Родина-мать", который находится на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".