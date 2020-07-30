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Свято 30 липня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

 

У народі відзначають свято вогненної Марії

Який сьогодні свято. 30 липня православні християни згадують святу Маргариту Антиохійську і Лазаря Галісійської. У наших предків не асоціювалися з дощем і відблисками блискавок.

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На Русі 30 липня вважалося днем, коли виблискують блискавки і блискавиці без дощу. За повір'ями, вони віщують пожежі і псують зір. Дивитися на них було заборонено: це могло принести біду.

Відомо, що в католицькій церкві Маргариту включають в 14 список святих помічників – стародавніх святих, які допомагали людям при різних обставинах. В православ'ї Маргарита Антіохійська відома під ім'ям Марини.

сьогодні Іменини святкують: Вероніка, Леонід, Маргарита, Марина.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо у цей день гроза — до дощової осені і зими з хуртовинами.
  • Якщо 30 липня видався спекотним і без дощів, взимку буде мало снігу і холодно.
  • Дуже спекотний день і похолодання вночі — до ясного і сонячному дню.

не можна робити в цей день

  • Заборонялося дивитися на блискавку.
  • не Можна без потреби виходити з дому.

Як ми раніше писали, у Києві планують змінити до свята Дня незалежності монумент "Батьківщина-мати", який знаходиться на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України в Другій світовій війні".

Прогноз погоди
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