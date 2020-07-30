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Праздник 30 июля: все приметы дня, что категорически нельзя делать

Четверг 30 июля 2020 06:04
Праздник 30 июля: все приметы дня, что категорически нельзя делать
Праздник 30 июля (коллаж РБК-Украина)

В народе отмечают праздник огненной Марии

Какой сегодня праздник. 30 июля православные христиане вспоминают святую Маргариту Антиохийскую и Лазаря Галисийского. У наших предков ни ассоциировались с дождем и отблесками молний.

На Руси 30 июля считалось днем, когда сверкают молнии и зарницы без дождя. По поверьям, они предвещают пожары и портят зрение. Смотреть на них было запрещено: это могло принести беду.

Известно, что в католической церкви Маргариту включают в список 14 святых помощников – древних святых, которые помогали людям при различных обстоятельствах. В православии Маргарита Антиохийская известна под именем Марины.

Именины сегодня празднуют: Вероника, Леонид, Маргарита, Марина.

Главные приметы этого дня

  • Если в этот день гроза — к дождливой осени и зиме с метелями.
  • Если 30 июля выдалось жарким и без дождей, зимой будет мало снега и холодно.
  • Очень жаркий день и похолодание ночью — к ясному и солнечному дню.

Что нельзя делать в этот день

  • Запрещалось смотреть на молнию.
  • Нельзя без надобности выходить из дома.

Как мы ранее писали, в Киеве планируют изменить к празднику Дня независимости монумент "Родина-мать", который находится на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

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