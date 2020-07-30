Свято 30 липня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

У народі відзначають свято вогненної Марії
Який сьогодні свято. 30 липня православні християни згадують святу Маргариту Антиохійську і Лазаря Галісійської. У наших предків не асоціювалися з дощем і відблисками блискавок.
На Русі 30 липня вважалося днем, коли виблискують блискавки і блискавиці без дощу. За повір'ями, вони віщують пожежі і псують зір. Дивитися на них було заборонено: це могло принести біду.
Відомо, що в католицькій церкві Маргариту включають в 14 список святих помічників – стародавніх святих, які допомагали людям при різних обставинах. В православ'ї Маргарита Антіохійська відома під ім'ям Марини.
сьогодні Іменини святкують: Вероніка, Леонід, Маргарита, Марина.
Як ми раніше писали, у Києві планують змінити до свята Дня незалежності монумент "Батьківщина-мати", який знаходиться на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України в Другій світовій війні".