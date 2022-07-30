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Праздник 30 июля: кому помолиться в этот день и что нельзя делать

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Суббота 30 июля 2022 06:01
Праздник 30 июля: кому помолиться в этот день и что нельзя делать Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

30 июля православный мир верующие чтит память святой Маргариты (Марины) и преподобного Лазаря.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с именинами - читайте ниже в нашем материале Styler.

О жизни Марины Антиохийской осталось совсем немного данных, а некоторые сведения и вовсе опровергают друг друга. Наиболее распространенное предание гласит о том, что дочь языческого жреца Эдессия Марина жила в третьем веке в Антиохии (нынешняя Турция).

Марина была преданной верующей, ее вынуждали отречься от Христа, но девушка не уступила, за что и подверглась серьезным мукам и смерти (ее обезглавили).

По церковному календарю 30 июля также принято почитать память христианского подвижника — святого Лазаря Галисийского. Он проживал в Лидии (нынешняя Турция) в десятом веке. Христианство он принял уже в более зрелом возрасте, он принял монашеский постриг в монастыре святого Саввы.

Спустя некоторое время святой Лазарь принял сан пресвитера и отправился жить на гору Галисия. За ним последовали многочисленные монахи, ученики и последователи. Там он и умер в их окружении в 1053 году.

Известно, что этот день называли разными именами, например, его называли Марина с Лазарем, Маринин день и Лазарники.

Наши предки считали, что этот день почти всегда был плохим из-за ужасной погоды.

Люди старались целый день провести в молитвах к святой Марине, чтобы та отвела от них беду и уберегла от стихийных бедствий. Также в этот день просили святую Марину защитить домочадцев от различных болезней.

Народные приметы этого дня

  • Солнечные лучи отражаются в луже — будет теплый день.
  • Белые облака и дождь — будет смена погоды.
  • Ящерицы начали скрываться в норках — будет дождь.
  • Яркие зарницы предвещают пожар.
  • Чайки сели на воду — будет солнечная погода.
  • Радуга, где больше всех выделяется голубой цвет — предвещает теплую погоду.
  • Много стрекоз летает у воды — будет дождь.

Что нельзя делать в этот день

  • Сны, приснившееся в этот день, сбываются в течение месяца, но могут и через три дня.
  • Нельзя смотреть на грозу 30 июля. Находясь в доме, нужно зашторить все окна и молиться.
  • Не ходите в лес, в противном случае вы встретить темные силы, которые могут навести на вас порчу.
  • Запрещается свататься в этот день.

Именины в этот день празднуют Лазарь и Марина.

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