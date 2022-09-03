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Праздник 3 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить с именинами

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

3 сентября христиане почитают апостола от семидесяти Фаддея и мученицы Вассы.

Читайте в материале Styler, что можно сегодня делать, а что нет, приметы, у кого именины.

Фаддей из города Едессы услышал в Иерусалиме проповедь Иоанна Крестителя. Эта встреча изменила его жизнь. Приняв крещение, он стал одним из 70 учеников, посланных Спасителем в города, которые хотел посетить. После распятия Христа Фаддей вернулся на родину, где продолжил нести слово Божие.

С этого дня люди начинали убирать лен. По поверью, есть некая добрая сила, присматривающая за полями и не пускающая детей играть среди льна. Люди, повстречавшие льняницу, описывают ее как светловолосую девушку с ярко-голубыми глазами.

Главные приметы этой даты

  • Если береза желтеет с верхушки – осень будет ранней, а если снизу – бабье лето затянется.
  • Ясный день означает, что еще четыре дня будет солнечно.
  • Много желудей – к снежному Рождеству.
  • Много паутины – к потеплению.

Что сегодня нельзя делать

  • Не стоит делать большие покупки и совершать финансовые сделки, в которых вы не уверены.
  • Нельзя утром в дорогу отправляться, лучше это сделать во второй половине дня.
  • Детям нельзя играть в поле.
  • Запрещено проведение магических обрядов.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Павел, Игнат, Ибрагим, Александр, Марфа и Марта.

Смотрите также церковный календарь на сентябрь 2022 года, с указанием важных дат.

Кстати, синоптик дал новый прогноз погоды на сентябрь и сообщил, что грядет похолодание.

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