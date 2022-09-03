Праздник 3 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить с именинами

3 сентября христиане почитают апостола от семидесяти Фаддея и мученицы Вассы.
Читайте в материале Styler, что можно сегодня делать, а что нет, приметы, у кого именины.
Фаддей из города Едессы услышал в Иерусалиме проповедь Иоанна Крестителя. Эта встреча изменила его жизнь. Приняв крещение, он стал одним из 70 учеников, посланных Спасителем в города, которые хотел посетить. После распятия Христа Фаддей вернулся на родину, где продолжил нести слово Божие.
С этого дня люди начинали убирать лен. По поверью, есть некая добрая сила, присматривающая за полями и не пускающая детей играть среди льна. Люди, повстречавшие льняницу, описывают ее как светловолосую девушку с ярко-голубыми глазами.
Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Павел, Игнат, Ибрагим, Александр, Марфа и Марта.
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Кстати, синоптик дал новый прогноз погоды на сентябрь и сообщил, что грядет похолодание.