Свято 3 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати з іменинами

3 вересня християни шанують апостола від сімдесяти Тадея і мучениці Васси.
Читайте в матеріалі Styler, що можна сьогодні робити, а що ні, прикмети, у кого іменини.
Тадей з міста Едеси почув в Єрусалимі проповідь Іоанна Хрестителя. Ця зустріч змінила його життя. Прийнявши хрищення, він став одним з 70 учнів, посланих Спасителем в міста, які хотів відвідати. Після розп'яття Христа Тадей повернувся на батьківщину, де продовжив нести Слово Боже.
З цього дня люди починали прибирати льон. За повір'ям, є якась добра сила, яка доглядає за полями і не пускає дітей грати серед льону. Люди, які зустріли льняницю, описують її як світловолосу дівчину з яскраво-блакитними очима.
Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Павло, Гнат, Ібрагім, Олександр, Марфа і Марта.
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До речі, синоптик дав новий прогноз погоди на вересень і повідомив, що гряде похолодання.