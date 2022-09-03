Праздник 3 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить с именинами

Читайте в материале Styler , что можно сегодня делать, а что нет, приметы, у кого именины.

Фаддей из города Едессы услышал в Иерусалиме проповедь Иоанна Крестителя. Эта встреча изменила его жизнь. Приняв крещение, он стал одним из 70 учеников, посланных Спасителем в города, которые хотел посетить. После распятия Христа Фаддей вернулся на родину, где продолжил нести слово Божие.

С этого дня люди начинали убирать лен. По поверью, есть некая добрая сила, присматривающая за полями и не пускающая детей играть среди льна. Люди, повстречавшие льняницу, описывают ее как светловолосую девушку с ярко-голубыми глазами.

Главные приметы этой даты

Если береза желтеет с верхушки – осень будет ранней, а если снизу – бабье лето затянется.

Ясный день означает, что еще четыре дня будет солнечно.

Много желудей – к снежному Рождеству.

Много паутины – к потеплению.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит делать большие покупки и совершать финансовые сделки, в которых вы не уверены.

Нельзя утром в дорогу отправляться, лучше это сделать во второй половине дня.

Детям нельзя играть в поле.

Запрещено проведение магических обрядов.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Павел, Игнат, Ибрагим, Александр, Марфа и Марта.