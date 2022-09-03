ua ru
Сб, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Свято 3 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати з іменинами

Новость на русском →
Субота 03 вересня 2022 06:01
Свято 3 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати з іменинами Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

3 вересня християни шанують апостола від сімдесяти Тадея і мучениці Васси.

Читайте в матеріалі Styler, що можна сьогодні робити, а що ні, прикмети, у кого іменини.

Тадей з міста Едеси почув в Єрусалимі проповідь Іоанна Хрестителя. Ця зустріч змінила його життя. Прийнявши хрищення, він став одним з 70 учнів, посланих Спасителем в міста, які хотів відвідати. Після розп'яття Христа Тадей повернувся на батьківщину, де продовжив нести Слово Боже.

З цього дня люди починали прибирати льон. За повір'ям, є якась добра сила, яка доглядає за полями і не пускає дітей грати серед льону. Люди, які зустріли льняницю, описують її як світловолосу дівчину з яскраво-блакитними очима.

Головні прикмети цієї дати

  • Якщо береза жовтіє з верхівки - осінь буде ранньою, а якщо знизу – бабине літо затягнеться.
  • Ясний день означає, що ще чотири дні буде сонячно.
  • Багато жолудів - до снігового Різдва.
  • Багато павутини - до потепління.

Що сьогодні не можна робити

  • Не варто робити великі покупки і здійснювати фінансові угоди, в яких ви не впевнені.
  • Не можна вранці в дорогу вирушати, краще це зробити в другій половині дня.
  • Дітям не можна грати в полі.
  • Заборонено проведення магічних обрядів.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Павло, Гнат, Ібрагім, Олександр, Марфа і Марта.

Дивіться також церковний календар на вересень 2022 року, із зазначенням важливих дат.

До речі, синоптик дав новий прогноз погоди на вересень і повідомив, що гряде похолодання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя