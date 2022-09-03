Свято 3 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати з іменинами

Читайте в матеріалі Styler , що можна сьогодні робити, а що ні, прикмети, у кого іменини.

Тадей з міста Едеси почув в Єрусалимі проповідь Іоанна Хрестителя. Ця зустріч змінила його життя. Прийнявши хрищення, він став одним з 70 учнів, посланих Спасителем в міста, які хотів відвідати. Після розп'яття Христа Тадей повернувся на батьківщину, де продовжив нести Слово Боже.

З цього дня люди починали прибирати льон. За повір'ям, є якась добра сила, яка доглядає за полями і не пускає дітей грати серед льону. Люди, які зустріли льняницю, описують її як світловолосу дівчину з яскраво-блакитними очима.

Головні прикмети цієї дати

Якщо береза жовтіє з верхівки - осінь буде ранньою, а якщо знизу – бабине літо затягнеться.

Ясний день означає, що ще чотири дні буде сонячно.

Багато жолудів - до снігового Різдва.

Багато павутини - до потепління.

Що сьогодні не можна робити

Не варто робити великі покупки і здійснювати фінансові угоди, в яких ви не впевнені.

Не можна вранці в дорогу вирушати, краще це зробити в другій половині дня.

Дітям не можна грати в полі.

Заборонено проведення магічних обрядів.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Павло, Гнат, Ібрагім, Олександр, Марфа і Марта.