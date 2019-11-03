Свято 3 листопада: що не можна робити в цей день, всі прикмети

У цей день християни вшановували пам'ять Іларіона Великого і Іларіона Псковоезерського
Яке сьогодні свято. 3 листопада християни вшановують пам'ять преподобного Іларіона Великого і Іларіона Псковоезерського, які жили в III-IV ст. і в XV столітті відповідно.
Іларіон Великий проживав на території сучасної Палестини, а Іларіон Псковоезерский – поруч з озером Чудским. Іларіон Великий проходив навчання в Олександрії, але незабаром повернувся на батьківщину і почав жити з відлюдниками неподалік від Гази.
Іларіон Великий (фото з соцмереж)
Якщо на Іларіона випав сніг, значить на наступний рік буде урожай хліба.
Якщо випав сніг і залишився на гілках дерев – найближчим часом снігопади не пройдуть.
Якщо дим іде вгору, значить погода буде ясною і сонячною.
Якщо 3 листопада буде дути тепле повітря – прийде затяжна відлига.
Якщо захід червоний, а після нього ясне зоряне небо, то потрібно чекати на мороз і ясну погоду.
3 листопада 2019 (фото: РБК-Україна)
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