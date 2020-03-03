Праздник 3 марта: что сегодня категорически нельзя делать, все приметы

3 марта наши предки почитали птичку-овсянку, которая считается вестницей прихода теплых деньков
Какой сегодня праздник и у кого именины? Ответ на этот вопрос таков: 3 марта 2020 года все православные христиане вспоминают святителя Льва, Папы Римского (440-461). Он прославился своими сочинениями, миролюбием и действиями, направленными против разных еретических течений.
В 452 году он своей речью удержал предводителя гуннов, Аттилу, от разорения Рима, а в 455 году убедил короля вандалов, Гензериха, не проливать кровь невинных людей и не предавать огню Рим. Мощи святителя находятся в Ваткинском соборе в Риме.
В этот день наши предки почитали птичку-овсянку, которая считается вестницей прихода теплых деньков. Было принято печь пирожки и печенье из овсяной муки. Выпечкой угощали домочадцев, а также раскладывали во дворе, чтобы птицы могли полакомиться.
Именины сегодня отмечают: Василий, Виктор, Лев.
Напомним, что продолжается Великий пост. Поэтому важно знать: что можно и нельзя есть в эти дни.