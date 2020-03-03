Свято 3 березня: що сьогодні категорично не можна робити, всі прикмети

3 березня наші пращури вшановували пташку-вівсянку, яка вважається вісницею приходу теплих деньків
Яке сьогодні свято і у кого іменини? Відповідь на це питання така: 3 березня 2020 року всі православні християни згадують святителя Лева, Папи Римського (440-461). Він прославився своїми творами, миролюбністю і діями, спрямованими проти різних єретичних течій.
У 452 році він своєю промовою втримав ватажка гунів Аттілу, від розорення Риму, а в 455 році переконав короля вандалів, Гензериха, не проливати кров невинних людей і не зраджувати вогню Рим. Мощі святителя знаходяться в Ваткинському соборі в Римі.
У цей день наші пращури вшановували пташку-вівсянку, яка вважається вісницею приходу теплих деньків. Було прийнято пекти пиріжки і печиво з вівсяної муки. Пригощали випічкою домочадців, а також розкладали у дворі, щоб птахи могли поласувати.
Сьогодні іменини відзначають: Василь, Віктор, Лев.
Нагадаємо, що триває Великий піст. Тому важливо знати: що можна і не можна їсти у ці дні.