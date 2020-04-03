Праздник 3 апреля: что строго запрещено делать, все приметы

В этот день было принято в последний раз кататься на санях
Какой сегодня праздник. 3 апреля православные христиане почитают память епископа Кирилла Катанского, жившего на Сицилии в 1-2 веках. В этот день было принято в последний раз кататься на санях, после чего их чистили, сушили и убирали до зимы.
К этому празднику уже все прятали валенки, а надевали лапти из бересты, чтобы можно было ходить по тающему снегу.
Люди внимательно следили за всем происходящим вокруг, так как верили в приметы.
Именины сегодня празднуют: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.
Главные приметы этого дня:
- Если гремит гром, год выдастся урожайным.
- Лето будет дождливым, если из березы испускают много сока.
- Распустившаяся мать-и-мачеха – к прибавлению тепла.
- Если на улице летают комары, значит, будет тепло.
- Ясная ночь говорит о скором заморозке.
- Если у восходящего солнца лучи желтые, значит, погода будет хорошей.
- Синие облака – к дождю и потеплению.
- Синицы поют – тепло зовут.
Что нельзя делать в этот день:
- Нельзя смотреть на падающие звезды - это принесет неудачу.
- Не стоит делать крупные покупки 3 апреля – они не прослужат долго и окажутся бесполезными.