Свято 3 квітня: що суворо заборонено робити, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 3 квітня православні християни шанують память єпископа Кирила Катанського, який жив на Сицилії в 1-2 століттях. В цей день було прийнято в останній раз кататися на санях, після чого їх чистили, сушили і прибирали до зими.

До цього свята вже всі ховали валянки, а надягали постоли з берести, щоб можна було ходити по талого снігу.

Люди уважно стежили за всім, що відбувається навколо, так як вірили в прикмети.

Сьогодні Іменини святкують: Володимир, Кирило, Серафим, Хома, Яків.

Головні прикмети цього дня:

Якщо гримить грім, рік буде урожайним.

Літо буде дощове, якщо з берези випускають багато соку.

Распустившаяся мати-й-мачуха – до збільшення тепла.

Якщо на вулиці літають комарі, значить, буде тепло.

Ясна ніч говорить про швидке заморожування.

Якщо висхідного сонця промені жовті, значить погода буде доброю.

Сині хмари – на дощ і потеплінню.

Синиці співають – тепло звуть.

Що не можна робити в цей день: