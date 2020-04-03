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Праздник 3 апреля: что строго запрещено делать, все приметы

STYLERЖизнь    03.04.2020 - 06:02
Праздник 3 апреля: что строго запрещено делать, все приметы
Праздник 3 апреля (Коллаж РБК-Украина)

В этот день было принято в последний раз кататься на санях

Какой сегодня праздник. 3 апреля православные христиане почитают память епископа Кирилла Катанского, жившего на Сицилии в 1-2 веках. В этот день было принято в последний раз кататься на санях, после чего их чистили, сушили и убирали до зимы.

К этому празднику уже все прятали валенки, а надевали лапти из бересты, чтобы можно было ходить по тающему снегу.

Люди внимательно следили за всем происходящим вокруг, так как верили в приметы.

Именины сегодня празднуют: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

Главные приметы этого дня:

  • Если гремит гром, год выдастся урожайным.
  • Лето будет дождливым, если из березы испускают много сока.
  • Распустившаяся мать-и-мачеха – к прибавлению тепла.
  • Если на улице летают комары, значит, будет тепло.
  • Ясная ночь говорит о скором заморозке.
  • Если у восходящего солнца лучи желтые, значит, погода будет хорошей.
  • Синие облака – к дождю и потеплению.
  • Синицы поют – тепло зовут.

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя смотреть на падающие звезды - это принесет неудачу.
  • Не стоит делать крупные покупки 3 апреля – они не прослужат долго и окажутся бесполезными.
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