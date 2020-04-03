Праздник 3 апреля: что строго запрещено делать, все приметы

Праздник 3 апреля (Коллаж РБК-Украина)

В этот день было принято в последний раз кататься на санях

Какой сегодня праздник. 3 апреля православные христиане почитают память епископа Кирилла Катанского, жившего на Сицилии в 1-2 веках. В этот день было принято в последний раз кататься на санях, после чего их чистили, сушили и убирали до зимы.

К этому празднику уже все прятали валенки, а надевали лапти из бересты, чтобы можно было ходить по тающему снегу.

Люди внимательно следили за всем происходящим вокруг, так как верили в приметы.

Именины сегодня празднуют: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

Главные приметы этого дня:

Если гремит гром, год выдастся урожайным.

Лето будет дождливым, если из березы испускают много сока.

Распустившаяся мать-и-мачеха – к прибавлению тепла.

Если на улице летают комары, значит, будет тепло.

Ясная ночь говорит о скором заморозке.

Если у восходящего солнца лучи желтые, значит, погода будет хорошей.

Синие облака – к дождю и потеплению.

Синицы поют – тепло зовут.

Что нельзя делать в этот день: