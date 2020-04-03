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Свято 3 квітня: що суворо заборонено робити, всі прикмети

STYLERЖиття    03.04.2020 - 06:02
Свято 3 квітня: що суворо заборонено робити, всі прикмети
Свято 3 квітня (Колаж РБК-Україна)

В цей день було прийнято в останній раз кататися на санях

Яке сьогодні свято. 3 квітня православні християни шанують память єпископа Кирила Катанського, який жив на Сицилії в 1-2 століттях. В цей день було прийнято в останній раз кататися на санях, після чого їх чистили, сушили і прибирали до зими.

До цього свята вже всі ховали валянки, а надягали постоли з берести, щоб можна було ходити по талого снігу.

Люди уважно стежили за всім, що відбувається навколо, так як вірили в прикмети.

Сьогодні Іменини святкують: Володимир, Кирило, Серафим, Хома, Яків.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо гримить грім, рік буде урожайним.
  • Літо буде дощове, якщо з берези випускають багато соку.
  • Распустившаяся мати-й-мачуха – до збільшення тепла.
  • Якщо на вулиці літають комарі, значить, буде тепло.
  • Ясна ніч говорить про швидке заморожування.
  • Якщо висхідного сонця промені жовті, значить погода буде доброю.
  • Сині хмари – на дощ і потеплінню.
  • Синиці співають – тепло звуть.

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна дивитися на падаючі зірки - це принесе невдачу.
  • Не варто робити великі покупки 3 квітня – вони не прослужать довго і виявляться марними.
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