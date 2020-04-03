Свято 3 квітня: що суворо заборонено робити, всі прикмети
Свято 3 квітня (Колаж РБК-Україна)
В цей день було прийнято в останній раз кататися на санях
Яке сьогодні свято. 3 квітня православні християни шанують память єпископа Кирила Катанського, який жив на Сицилії в 1-2 століттях. В цей день було прийнято в останній раз кататися на санях, після чого їх чистили, сушили і прибирали до зими.
До цього свята вже всі ховали валянки, а надягали постоли з берести, щоб можна було ходити по талого снігу.
Люди уважно стежили за всім, що відбувається навколо, так як вірили в прикмети.
Сьогодні Іменини святкують: Володимир, Кирило, Серафим, Хома, Яків.
Головні прикмети цього дня:
- Якщо гримить грім, рік буде урожайним.
- Літо буде дощове, якщо з берези випускають багато соку.
- Распустившаяся мати-й-мачуха – до збільшення тепла.
- Якщо на вулиці літають комарі, значить, буде тепло.
- Ясна ніч говорить про швидке заморожування.
- Якщо висхідного сонця промені жовті, значить погода буде доброю.
- Сині хмари – на дощ і потеплінню.
- Синиці співають – тепло звуть.
Що не можна робити в цей день:
- Не можна дивитися на падаючі зірки - це принесе невдачу.
- Не варто робити великі покупки 3 квітня – вони не прослужать довго і виявляться марними.
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