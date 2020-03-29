Праздник 29 марта: все табу дня, история и приметы

29 марта украинцы чтят память святого великомученика Савина
Какой сегодня праздник. 29 марта в Украине принято отмечать день памяти святого великомученика Савина, который был правителем города под названием Геромполь. Во время гонений на христиан при императоре Диоклитиане святой вместе со своими единомышленниками скрылся в отдаленной деревне.
Местопребывание Савина открыл за две золотые монеты один неблагодарный нищий, которому святой постоянно помогал деньгами и кормил. Святой Савин был долгое время расспрашиваем на суде и много раз принуждался к принесению жертвы идолам. Но он был до конца предан Христу.
За непослушание святого подвергали жестоким пыткам, терзая острым железом и огнем. После чего вместе с шестью другими христианами Савина утопили в Ниле.
Как сообщалось ранее, в конце апреля Землю накроет магнитная буря, и уже стали известны даты ударов.