Свято 29 березня: всі табу дня, історія і прикмети

29 березня українці вшановують пам'ять святого великомученика Савіна
Яке сьогодні свято. 29 березня в Україні прийнято відзначати день пам'яті святого великомученика Савіна, який був правителем міста під назвою Геромпіль. Під час гонінь на християн при імператорі Діоклітіані святий разом зі своїми однодумцями втік у віддалене село.
Місцеперебування Савіна викрив за дві золоті монети один невдячний жебрак, якому святий постійно допомагав грошима і годував. Святого Савіна довгий час розпитували на суді та багато разів змушували принести жертву ідолам. Але він був до кінця відданий Христу.
За непослух святого піддавали жорстоким тортурам, його терзали гострим залізом і вогнем. Після чого разом з шістьма іншими християнами Савіна втопили в Нілі.
Як повідомлялося раніше, наприкінці квітня Землю накриє магнітна буря, і вже стали відомі дати ударів.