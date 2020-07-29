Праздник 29 июля: все приметы дня, что категорически нельзя делать

Праздник 29 июля (коллаж РБК-Украина)

Православные христиане почитают память святого Афиногена

Какой сегодня праздник. 29 июля 2020 года вся православная церковь вспоминает о святом Афиногене. Святой жил в II-III веке, он проповедовал в Севастии, столице Малой Армении (территория нынешней Турции). В 305 году градоначальник Севастии Филомарх устроил большой языческий праздник, на котором каждый житель должен был совершить жертвоприношение языческим идолам. Многие христиане отказались это делать и были казнены. Афиноген проповедовал веру в Христа его нашли и приказали убить.

В народе этот день называют Финогеевым и считается, что с этого дня летняя жара идет по убывающей. Праздник имел огромное значение для крестьян, так как на Финогея приходилось начало жатвы. Первый сжатый сноп называли именинным и вечером после полевых работ с песнями несли его в гумно. Этот сноп особо почитали, с него начинали молотьбу, им кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей.

В этот день жнецы искали колос с самым большим количеством зерен, нашедшему, согласно примете, обязательно улыбнется удача. А зерна с этого колоса хранили до следующей весны, их бросали в землю, веря, что они принесут богатый урожай.

В эти дни практически все жители сел работали в поле. А вечером собирались, пели песни, рассказывали интересные истории из жизни.

Именинники этого дня – Валентина, Павел, Юлия.

Главные приметы этого дня

Если в этот день идет дождь – урожай будет хорошим.

Густой туман – грибной год будет.

Полевые мыши едят посевы – будет длинная и морозная зима.

Ботва у моркови поникла – будет дождь.



Что нельзя делать в этот день

В этот день было запрещено ходить в лес

Также не следует в этот день рубить дрова, охотиться, собирать ягоды и грибы, кричать и петь рядом с лесом, чтобы не поднимать лишнего шума.



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