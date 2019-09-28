Праздник 28 сентября: что сегодня нельзя делать, все приметы

28 сентября почитают великомученика Никиту и наблюдают за поведением гусей
28 сентября по православному календарю – День памяти святого великомученика Никиты, в народе его еще называют Никита-гусятник.
Великомученик Никита родился и вырос на берегах Дуная и в 372 году пострадал за Христа. Он уверовал в Христа и принял крещение от епископа Феофила, участника первого Вселенского Собора. Святого Никиту подвергли многим пыткам, а потом бросили в огонь. Его друг Мариан отыскал останки тела, перенес их и предал погребению в Киликии. Позже захоронение было перенесено в Константинополь.
В народе считают, что 28 сентября – это день, когда гуси покидают родные гнездовья и улетают в теплые края. По поведению птиц можно было узнать, какая будет предстоящая зима.
28 сентября празднуют свой День ангела Богданы, Иосифы, Максимы, Никиты, Степаны и Федоты.
В 1618 году в Брюсселе в этот день открыли первый ломбард, а в 1864 году – в Лондоне создано первое общество рабочих (Интернационал). В этот день отмечается праздник саке и Всемирный день борьбы против бешенства. Также в этот день празднуют день рождения Конфуция – древнего философа. В некоторых странах в этот день устраивают праздники в храмах, проводят фестивали и семинары.