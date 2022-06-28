Праздник 28 июня: почему этот день опасен, что нельзя делать

Что нельзя делать в этот день, приметы этой даты - читайте в материале Styler.

Этот мученик – один из самых любимых в Европе. Православные молятся святому Виту об избавлении от болезней и укреплении здоровья. Также его просят защитить от беды домашний скот. Также этот праздник - крайний срок посева зерновых культур.

В этот день люди присматривают за скотом на пастбищах. Их ограждают от свежих побегов овса, от которого животные могут пострадать.

День Фита в народе считается несчастливым и опасным. Поэтому в этот день в старину старались не ходить в лес и на природу, и особенно на реку.

Какие важные приметы этого дня

Перед дождем соцветия ноготков закрываются, мальва поникает, увядает, фиалка сгибает стебелек.

Кузнечики громче обычного стрекочут – жди осадков.

Поросята визжат – к сырой погоде.

Скотина на пастбище тяжело дышит, с шумом выдыхает воздух – к дождю.

При хорошей погоде коровы и овцы сами возвращаются с пастбища и спешат под навес или в сарай – к грозе.

Что нельзя сегодня делать

купаться в открытых водоемах;

ходить в лес, на луг;

расчесываться, есть и пить, с кем-то разговаривать – если человек собрался проводить обряд с утопленником;

кричать – лучше вообще говорить полушепотом;

выбрасывать объедки со стола;

рассказывать кому-то плохой сон, если приснился – а то сбудется.

День ангела справляют Кира, а также Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил и Модест, Семен и Федор.