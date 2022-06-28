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Праздник 28 июня: почему этот день опасен, что нельзя делать

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Вторник 28 июня 2022 06:01
Праздник 28 июня: почему этот день опасен, что нельзя делать Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

28 июня православные чтут память мученика Вита Римского, его воспитателя Модеста и кормилицы Крискентии.

Что нельзя делать в этот день, приметы этой даты - читайте в материале Styler.

Этот мученик – один из самых любимых в Европе. Православные молятся святому Виту об избавлении от болезней и укреплении здоровья. Также его просят защитить от беды домашний скот. Также этот праздник - крайний срок посева зерновых культур.

В этот день люди присматривают за скотом на пастбищах. Их ограждают от свежих побегов овса, от которого животные могут пострадать.

День Фита в народе считается несчастливым и опасным. Поэтому в этот день в старину старались не ходить в лес и на природу, и особенно на реку.

Какие важные приметы этого дня

  • Перед дождем соцветия ноготков закрываются, мальва поникает, увядает, фиалка сгибает стебелек.
  • Кузнечики громче обычного стрекочут – жди осадков.
  • Поросята визжат – к сырой погоде.
  • Скотина на пастбище тяжело дышит, с шумом выдыхает воздух – к дождю.
  • При хорошей погоде коровы и овцы сами возвращаются с пастбища и спешат под навес или в сарай – к грозе.

Что нельзя сегодня делать

  • купаться в открытых водоемах;
  • ходить в лес, на луг;
  • расчесываться, есть и пить, с кем-то разговаривать – если человек собрался проводить обряд с утопленником;
  • кричать – лучше вообще говорить полушепотом;
  • выбрасывать объедки со стола;
  • рассказывать кому-то плохой сон, если приснился – а то сбудется.

День ангела справляют Кира, а также Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил и Модест, Семен и Федор.

Вам будет интересно прочитать церковный календарь на июль 2022, все его праздники и даты.

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