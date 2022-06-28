Праздник 28 июня: почему этот день опасен, что нельзя делать
28 июня православные чтут память мученика Вита Римского, его воспитателя Модеста и кормилицы Крискентии.
Что нельзя делать в этот день, приметы этой даты - читайте в материале Styler.
Этот мученик – один из самых любимых в Европе. Православные молятся святому Виту об избавлении от болезней и укреплении здоровья. Также его просят защитить от беды домашний скот. Также этот праздник - крайний срок посева зерновых культур.
В этот день люди присматривают за скотом на пастбищах. Их ограждают от свежих побегов овса, от которого животные могут пострадать.
День Фита в народе считается несчастливым и опасным. Поэтому в этот день в старину старались не ходить в лес и на природу, и особенно на реку.
Какие важные приметы этого дня
- Перед дождем соцветия ноготков закрываются, мальва поникает, увядает, фиалка сгибает стебелек.
- Кузнечики громче обычного стрекочут – жди осадков.
- Поросята визжат – к сырой погоде.
- Скотина на пастбище тяжело дышит, с шумом выдыхает воздух – к дождю.
- При хорошей погоде коровы и овцы сами возвращаются с пастбища и спешат под навес или в сарай – к грозе.
Что нельзя сегодня делать
- купаться в открытых водоемах;
- ходить в лес, на луг;
- расчесываться, есть и пить, с кем-то разговаривать – если человек собрался проводить обряд с утопленником;
- кричать – лучше вообще говорить полушепотом;
- выбрасывать объедки со стола;
- рассказывать кому-то плохой сон, если приснился – а то сбудется.
День ангела справляют Кира, а также Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил и Модест, Семен и Федор.
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