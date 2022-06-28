Свято 28 червня: чому цей день небезпечний, що не можна робити
28 червня православні вшановують пам'ять мученика Віта Римського, його вихователя Модеста і годувальниці Крискентії.
Що не можна робити в цей день, прикмети цієї дати-читайте в матеріалі Styler.
Цей мученик-один з найулюбленіших в Європі. Православні моляться святому Віту про позбавлення від хвороб і зміцнення здоров'я. Також його просять захистити від біди домашню худобу. Також це свято-крайній термін посіву зернових культур.
У цей день люди доглядають за худобою на пасовищах. Їх захищають від свіжих пагонів вівса, від якого Тварини можуть постраждати.
День Фіта у народі вважається нещасливим і небезпечним. Тому в цей день за старих часів намагалися не ходити в ліс і на природу, і особливо на річку.
Які важливі прикмети цього дня
- Перед дощем суцвіття нагідок закриваються, мальва никне, в'яне, фіалка згинає стеблинка.
- Коники голосніше звичайного стрекочуть-чекай опадів.
- Поросята верещать-до сирої погоди.
- Скотина на пасовищі важко дихає, з шумом видихає повітря – до дощу.
- При гарній погоді корови і вівці самі повертаються з пасовища і поспішають під навіс або в сарай – до грози.
Що не можна сьогодні робити
- купатися у відкритих водоймах;
- ходити в ліс, на луг;
- розчісуватися, їсти і пити, з кимось розмовляти - якщо людина зібралася проводити обряд з потопельником;
- кричати-краще взагалі говорити напівпошепки;
- викидати недоїдки зі столу;
- розповідати комусь поганий сон, якщо приснився – а то збудеться.
День ангела справляють Кіра, а також Григорій, Єфрем, Лазар, Михайло і Модест, Семен і Федір.
Вам буде цікаво прочитати церковний календар на липень 2022, всі його свята і дати.
Читайте також, психолог розповіла, чи доречні Феєрверки та святкування під час війни.