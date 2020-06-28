Праздник 28 июня: что категорически запрещено делать, главные приметы

Какой сегодня праздник. 28 июня 2020 года украинцы отмечают день памяти ветхозаветного пророка по имени Амос. Он принадлежал к числу двенадцати так называемых "малых".

Деятельность Амоса совпадает с правлением израильского царя Иеровоама II. Он был простым пастухом в городе Фекоя, вблизи Вифлеема в Иудее. Однажды он услышал Божье повеление и пошел в Северное Израильское царство, чтобы сообщить о приближении Суда Господнего.

Когда он проповедовал в Вефиле у царского храма, местный священник Амасия прогнал его. После этого Амос перестал проповедовать публично и начал записывать свои видения и пророчества.

Стиль его книги свидетельствует о цельности его характера, начитанности и широкой эрудиции. Он обличал недостатки общества, социальную несправедливость и неравенство. Амос призывал к милосердию по отношению к бедным и нуждающимся. Человечность и правда, по его мнению, являлись первостепенными формами служения Богу.

Апокрифическая книга "Жизнь пророков" сообщает, что он был смертельно ранен сыном Амасии, умер и похоронен у себя на родине.

Главные приметы этого дня:

Сны в этот день могут исполниться.

Кузнечики очень громко трещат - жди осадков.

Роса утром сильная - год будет урожайным.

Туман утром стелется - скоро будут дожди.

Облака на закате желтого цвета - завтра будет дождь.

Основные запреты дня:

28 июня не рекомендуется одалживать деньги.

Нельзя конфликтовать с окружающими и обижать животных, иначе аукнется.

Не рекомендуется убирать и выносить мусор.

Как мы ранее писали, в июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней.