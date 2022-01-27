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Праздник 27 января: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела

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Четверг 27 января 2022 05:23
Праздник 27 января: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела Какой сегодня праздник (freepic.com)
Автор: Styler

27 января православные почитают память святой Нины, просветительницы Грузии.

Все традиции, приметы и запреты этого дня - читайте ниже в материале Styler.

Равноапостольная Нина, согласно историческим преданиям с юных лет стремилась служить Господу, и за свою жизнь обратила множество своих соотечественников в христианскую веру.

Царь Тиридат влюбился в необычной красоты девушку, захотел, чтобы она принадлежала ему, но, получив отказ, велел убить Нину вместе с другими девушками-христианками. Ей пришлось покинуть родные края, чтобы сохранить жизнь.

В это время Бог наказал царя Армении, жестоко поступившего с христианками. У Тиридата помутнел рассудок, он начал бредить, в округе его называли безумцем. Вылечил его Григорий Просветитель. После неожиданного исцеления Тиридат поверил в силу христианской веры, крестился сам и крестил свой народ. В 301 году христианство было провозглашено государственной религией в Армении. Святая Нина поспособствовала распространению веры на территории Грузии.

Главные народные приметы на 27 января

С древности люди верили, что коровье молоко, полученное в этот день, обладает чудодейственной силой. Молоко 27 января поможет исцелиться от болезней и ожогов.

Наблюдение за погодой в этот день говорило людям о следующем:

  • белые облака предвещали мороз,
  • если деревья покрылись инеем - жди тепла,
  • сильный ветер в этот день предвещал сырой и дождливый год.

Что обязательно нужно сделать 27 января

Поскольку на труд в этот день запреты не налагаются, 27 января стоит провести за работой - усилия принесут желаемые плоды. Рекомендуется в этот день заняться домашним хозяйством, а лучше - генеральной уборкой в доме.

Что нельзя делать в день святой Нины

  • Стоит избегать ссор, а если с кем-то у вас затяжной конфликт, этот день отлично подходит для примирения.
  • Нельзя 27 января выносить мусор, ведь можете вынести свое счастье.
  • Не стригите волосы - это принесет неудачу.

Кроме Нины именины сегодня празднуют Давид, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Сергей и Степан.

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