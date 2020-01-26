Праздник 26 января: что запрещено делать сегодня, все приметы

Какой сегодня праздник. 26 января православные христиане вспоминают святых мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских. По народному календарю дата получила название Ермилов день, Ярема на печи.

Святой Ермил был диаконом города Сингидон (сейчас Белград, столица Сербии). За христианскую веру он был осужден на тюремное заключение. Святого долго пытали, но он не отрекся от веры, за что его утопили в реке Дунай.

Стратоник был тюремным охранником и другом Ермилы, а еще тайным христианином. Видя страдания, которые выпали на долю его друга, он не смог сдержать слез, чем выдал себя. Его уличили в христианстве, подвергли пыткам, но видя его непреклонность, тоже утопили в реке. На третий день мощи святых были найдены верующими на берегу Дуная и похоронены у Сингидона.

Святые мученики Ермил и Стратоник Сингидонские (фото из открытых источников)

Главные приметы 26 января

Кто лежит на печи 26 января - болеть не будет. Кто на улицу выйдет - встретит лихорадку.

Если на Ярему убьешь кошку, то получишь семь несчастий.

Вокруг Луны 26 января виден круг - будет метель.

Лес шумит - жди тепла.

В лесу 26 января трещат деревья - скоро ударят сильные и продолжительные морозы.

Собака спит возле будки - жди оттепели. Если дремлет, свернувшись в клубок - холода продержатся еще долго.

Если под окном щебечет синица - примета к тому, что стоит ждать ранней весны.

В Ермилов день определяли погоду на ближайшее время по поведению кошки. Если она стену коготками дерет - к ненастью, скребет пол - к метели, брюшком кверху улеглась и потягивается или катается на полу - к потеплению, свернулась клубком и носик спрятала - к морозу.

Главные традиции этого дня

Самая главная традиция 26 января - особое уважение домашним животным. Главными поклонницами сегодня считаются кошка и собака. С ними связано множество примет, обрядов и суеверий.

Когда маленький ребенок плохо засыпает, на Ермилов день, прежде чем укладывать его, надо сначала кошку в колыбельку пустить (только не черную). Если она там немного полежит, то и нечистую силу отгонет, и постельку согреет. Считается, что после этого ребенок весь год будет хорошо спать.

Если в семье кто-то заболел, то для скорейшего выздоровления нужно 26 января посадить больного на то место, где чаще всего любит лежать кошка.

Внимательно наблюдайте за представителями кошачьих. В те места, где они никогда спать не ложатся, людям не следует ставить кровать или стол (славяне называли такие места гнилыми).

26 января у наших предков было принято проводить целый день дома, люди старались никуда без особой нужды не выходить. Кто нарушит запрет и выйдет на мороз, обязательно болезнь подхватит. По этому поводу в народе даже поговорку придумали: "кто на Ярему весь день на печи пролежит, то в году болеть не будет. Кто на улицу пойдет, тот с лихорадкой встретится".