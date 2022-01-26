Праздник 26 января: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить

Святой Ермил был диаконом города Сингидон (сейчас Белград, столица Сербии). За христианскую веру он был осужден на тюремное заключение. Святого долго пытали, но он не отрекся от веры, за что его утопили в реке Дунай.

Стратоник был тюремным охранником и другом Ермилы, а еще тайным христианином. Видя страдания, которые выпали на долю его друга, он не смог сдержать слез, чем выдал себя. Его уличили в христианстве, подвергли пыткам, но видя его непреклонность, тоже утопили в реке. На третий день мощи святых были найдены верующими на берегу Дуная и похоронены у Сингидона.

Традиции этого дня

Самая главная традиция 26 января - особое уважение домашним животным. Главными поклонницами сегодня считаются кошка и собака. С ними связано множество примет, обрядов и суеверий.

Когда маленький ребенок плохо засыпает, на Ермилов день, прежде чем укладывать его, надо сначала кошку в колыбельку пустить (только не черную). Если она там немного полежит, то и нечистую силу отгонит, и постельку согреет. Считается, что после этого ребенок весь год будет хорошо спать.

Если в семье кто-то заболел, то для скорейшего выздоровления нужно 26 января посадить больного на то место, где чаще всего любит лежать кошка.

Внимательно наблюдайте за кошками. В те места, где они никогда спать не ложатся, людям не следует ставить кровать или стол (славяне называли такие места гнилыми).

26 января у наших предков было принято проводить целый день дома, люди старались никуда без особой нужды не выходить. Кто нарушит запрет и выйдет на мороз, обязательно болезнь подхватит. По этому поводу в народе даже поговорку придумали: "кто на Ярему весь день на печи пролежит, то в году болеть не будет".

Главные приметы

Кто лежит на печи 26 января - болеть не будет. Кто на улицу выйдет - встретит лихорадку.

Если на Ярему убьешь кошку, то получишь семь несчастий.

Вокруг Луны 26 января виден круг - будет метель.

Лес шумит - жди тепла.

В лесу 26 января трещат деревья - скоро ударят сильные и продолжительные морозы.

Собака спит возле будки - жди оттепели. Если дремлет, свернувшись в клубок - холода продержатся еще долго.

Если под окном щебечет синица - примета к тому, что стоит ждать ранней весны.

В Ермилов день определяли погоду на ближайшее время по поведению кошки. Если она стену коготками дерет - к ненастью, скребет пол - к метели, брюшком кверху улеглась и потягивается или катается на полу - к потеплению.

Именины в этот день празднуют такие имена Петр, Ефим, Максим, Иаков, Афанасий.