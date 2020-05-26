Праздник 26 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня

Какой сегодня праздник. 26 мая 2020 года православные христиане чтут память праведной девы Гликерии Новгородской. Святая была дочерью городского старосты и умерла в молодом возрасте. Ее стали почитать в середине 16 века, когда возле ее нетленного тела начали происходить исцеления.

В этот день наши предки обычно сеяли гречку. В основном ее засевали для пчел и птиц, она редко была урожайной. Также Лукерью называли Лукошницей, так как в это время все мужчины проводили в поле, а жены приносили им обеды в лукошках.

Главные приметы этого дня:

В этот день считалось, что теплые ветра приносят комаров и других насекомых.

Если комары появились – примета к тому, что хорошая погода установится.

Много комаров – будет много грибов.

Комаров в этот день и до 22 июня убивать нельзя, поскольку их может стать еще больше.

Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни.

Если человек родился в эту дату - он будет язвительным и острым на язык.

Что категорически нельзя делать в этот день:

В этот день женщинам нельзя убирать, стирать и вести хозяйство.

В лесу гулять в этот день запрещено.

Именины сегодня празднуют: Ирина, Сергей, Александр, Василий, Георгий.

Как мы ранее писали, эта короткая молитва на Вознесение поможет искупить все грехи.