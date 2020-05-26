Свято 26 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня

Яке сьогодні свято. 26 травня 2020 року православні християни вшановують пам'ять праведної діви Глікерії Новгородської. Свята була дочкою міського старости і померла в молодому віці. Її стали почитати в середині 16 століття, коли біля її нетлінного тіла почали відбуватися зцілення.

В цей день наші предки зазвичай сіяли гречку. В основному її засівали для бджіл і птахів, вона рідко була врожайною. Також святу називали Лукошницею, через те, що в цей час всі чоловіки проводили в полі, а дружини приносили їм обіди в лукошках.

Головні прикмети цього дня:

У цей день вважалося, що теплі вітри приносять комарів і інших комах.

Якщо з'явилися комарі – прикмета до того, що хороша погода встановиться.

Багато комарів – буде багато грибів.

Комарів в цей день і до 22 червня вбивати не можна, оскільки їх може стати ще більше.

Ластівки і стрижі 26 травня літають по небу у великій кількості – скоро настануть теплі дні.

Якщо людина народилася в цю дату - він буде уїдливим і гострим на язик.

Що категорично не можна робити в цей день:

В цей день жінкам не можна прибирати, прати і вести господарство.

У лісі гуляти в цей день заборонено.

Сьогодні Іменини святкують: Ірина, Сергій, Олександр, Василь, Георгій.

Як ми раніше писали, ця коротка молитва на Вознесіння допоможе спокутувати всі гріхи.