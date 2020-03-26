Праздник 26 марта: что строго запрещено делать, все приметы

Праздник 26 марта (коллаж: РБК-Украина)

Какой православный праздник 26 марта, традиции, запреты и приметы - читайте в материале

Какой сегодня праздник. 26 марта украинцы по православному календарю чтят память Никифора исповедника, Константинопольского патриарха, который вел праведную жизнь, а умер в изгнании и одиночестве, поскольку не отказался от веры. Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и именинники 26 марта - в материале Styler.

Именины в этот день кроме Никифора празднуют также Александр, Терентий и Кристина.

Что можно делать в этот день

В древности в этот день было принято ходить на рыбалку. Реки освобождались от льдов, а рыба шла на нерест. Поэтому улов в этот день обещал быть богатым. Мужчины приносили полные садки рыбы.

Считалось, что в этот день у воды целительная сила, поэтому с ее помощью можно лечить всевозможные болезни.

Это строго запрещено делать 26 марта

Считалось что в Никифоров день от зимней спячки просыпались медведи, поэтому к речке можно, а в лес - табу.

Помимо запрета на посещение лесов, в этот день старались не выходить в поле, чтобы попусту не беспокоить матушку-землю, ведь сеять еще было рано.

Запрещалось также охотиться, в том числе и на птиц. Подстрелить перелетного гуся - очень плохая примета. В народе верили, что из-за такой оплошности мор может напасть не только на охотника и его семью, но и на все село.

Главные приметы на сегодня

Сильный туман на Никифора - лето будет ненастным.

Если проснулся медведь, значит пришла настоящая весна.

Ранняя гроза и северный ветер сулили холодную весну.

Северный ветер 26 марта подул и прогремел первый гром - весна будет затяжной, а лето - холодным.

Если же во время грозы дует теплый южный ветер, то лето и весна будут теплыми.

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