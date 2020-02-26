Удержитесь от плотских соблазнов! Что категорически нельзя делать 26 февраля

26 февраля православная церковь чтит отшельника Мартына
Какой сегодня праздник. 26 февраля 2020 года все православные христиане почитают память святого Мартына. Ему молятся об усмирении блудных страстей, защите от искушений и плотских соблазнов. Мартын начал свою затворническую жизнь в возрасте восемнадцати лет. Девушка легкого поведения по имени Зоя пыталась его соблазнить. Чтобы выстоять перед ее напором святой встал в огонь. В дальнейшем он обратил Зою к Господу и отправил в монастырь в Вифлееме. В преклонном возрасте Мартиниан перебрался в Афины, где и умер.
Именинники этого дня: Иван, Светлана, Ирина, Василий, Владимир, Гавриил, Зоя, Николай, Павел.
Наши предки 26 февраля поминали умерших. Они шли на кладбища, посещали могилы или церковь, ставили свечки за упокой, подавали милостыню нищим. Также в этот день ночью, глядя на звезды, читали заговоры от сглаза и порчи.
Святой Мартын (фото из открытых источников)
Также сегодня - третий день Масленицы 2020, который традиционно называют "Лакомкой".