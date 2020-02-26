Утримайтеся від плотських спокус! Що категорично не можна робити 26 лютого

26 лютого православна церква вшановує відлюдника Мартина
Яке сьогодні свято. 26 лютого 2020 року всі православні християни вшановують пам'ять святого Мартина. Йому моляться про утихомирення блудних пристрастей, захисту від спокус і плотських спокус. Мартин почав свою самітницьке життя у віці вісімнадцяти років. Дівчина легкої поведінки на ім'я Зоя намагалася його спокусити. Щоб вистояти перед її натиском святий став у вогонь. Надалі він звернув Зою до Господа і відправив у монастир у Вифлеємі. У похилому віці Мартініан переїхав в Афіни, де і помер.
Іменинники цього дня: Іван, Світлана, Ірина, Василь, Володимир, Гаврило, Зоя, Микола, Павло.
Наші предки 26 лютого поминали померлих. Вони йшли на кладовища, відвідували могили, або церкви, ставили свічки за упокій, подавали милостиню жебракам. Також в цей день вночі, дивлячись на зірки, читали замовляння від пристріту і псування.
Святий Мартин (фото з відкритих джерел)
Також сьогодні - третій день Масляної 2020, який традиційно називають "Лакомка".