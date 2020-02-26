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Утримайтеся від плотських спокус! Що категорично не можна робити 26 лютого

STYLERЖиття    26.02.2020 - 06:02
Утримайтеся від плотських спокус! Що категорично не можна робити 26 лютого
Свято 26 лютого (Колаж РБК-Україна)

26 лютого православна церква вшановує відлюдника Мартина

Яке сьогодні свято. 26 лютого 2020 року всі православні християни вшановують пам'ять святого Мартина. Йому моляться про утихомирення блудних пристрастей, захисту від спокус і плотських спокус. Мартин почав свою самітницьке життя у віці вісімнадцяти років. Дівчина легкої поведінки на ім'я Зоя намагалася його спокусити. Щоб вистояти перед її натиском святий став у вогонь. Надалі він звернув Зою до Господа і відправив у монастир у Вифлеємі. У похилому віці Мартініан переїхав в Афіни, де і помер.

Іменинники цього дня: Іван, Світлана, Ірина, Василь, Володимир, Гаврило, Зоя, Микола, Павло.

Наші предки 26 лютого поминали померлих. Вони йшли на кладовища, відвідували могили, або церкви, ставили свічки за упокій, подавали милостиню жебракам. Також в цей день вночі, дивлячись на зірки, читали замовляння від пристріту і псування.

Утримайтеся від плотських спокус! Що категорично не можна робити 26 лютого

Святий Мартин (фото з відкритих джерел)

Головні прикмети цього дня:

  • Видався морозний і сухий день – літом буде дуже жарко.
  • Сніг довго не тане – весною буде холодно.
  • Якщо сніг тане - то весна буде теплою.
  • Якщо день на Мартина похмурий, то навесні теж буде холодно.
  • Добре видно в цей день сонячні промені – дні будуть ясними, але мороз протримається ще досить довго.
  • Синиці голосно співають до ранньої весни.
  • Навколо сонця туманний круг – до снігу, навколо місяця червонуваті кільця – до морозу, хмари небо затягли – до потепління.

Що не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна шити та вишивати - можна осліпнути.
  • Не вирішуйте ніяких фінансових питань. Не плануйте великих покупок і не беріть гроші в борг.

Також сьогодні - третій день Масляної 2020, який традиційно називають "Лакомка".

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