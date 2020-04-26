Праздник 26 апреля: что категорически нельзя делать, все приметы

Какой сегодня праздник. В православной церкви 26 апреля 2020 года чтят память Крискента Мирликийского - христианского мученика, который в свое время пострадал за веру в Христа.

Существуют предположения, что мученик Крискент являлся учеником великого Николая Чудотворца, который является одним из наиболее почитаемых христианских святых.

Согласно житию, Крискент происходил из знатного рода и жил в Мирах Ликийских. По пути в языческий храм Крискент увидел толпу, он хотел, чтобы те отказались от язычества и пришли к Христу. Узнав об этом, правитель города пришел в ярость.

На допросе Крискента расспрашивали об его роде и происхождении, однако святой не выронил ни слова. Правитель знал отца Крискента и, желая угодить ему, посоветовал святому принести жертву идолам, а самому в душе оставаться христианином и верить в христианского Бога. Однако святой отказался.

Основные источники указывают, что Крискент проходил самые жестокие мучения. Его били множеством больших камней, часто строгали железными зубьями, чтобы тот отрекся от Христа. Мученик не стал потакать правителю и его сожгли.

26 апреля - приметы дня

Идет дождь - первые дни мая будут дождливыми и пасмурными.

День теплый и солнечный - год будет урожайным.

Если верба зацвела - жди теплой погоды.

26 апреля - запреты дня

Сегодня нельзя грустить и плакать, иначе весь год будут неприятности.

Любой негатив и раздоры в этот день будут преследовать очень долго. Поэтому лучше обойтись без скандалов.

Не стоит сегодня выполнять тяжелую работу.

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