Праздник 25 ноября: все приметы, что сегодня нельзя делать

25 ноября чествуют патриарха Иоанна Милостивого
Какой сегодня праздник. 25 ноября 2019 года чтят память патриарха Иоанна Милостивого, который жил в Александрии в VI-VII веках. С его фигурой связывают окончание свадебного периода: следующие браки заключались уже после окончанием зимы – на Масленицу. Иоанн Милостивый по воле родителей вступил в брак и имел детей. Когда женщина святого и дети умерли, он стал монахом.
Иоанн Милостивый целью своей жизни видел милостыню и благодеяния нуждающимся. В начале своего служения, он приказал пересчитать всех бедных и убогих, которые были в Александрии. Их оказалось более семи тысяч человек. Всем несчастным святитель давал ежедневное бесплатное кормление.
Патриарх Иоанн Милостивый (фото из открытого доступа)
1. Делайте в этот день добрые дела. Считается, что это обязательно зачтется умершим родственникам и улучшит их судьбу на том свете.
2. Займитесь шопингом с друзьями или родными. Покупки, сделанные в этот день, будут удачными и долго прослужат.
3. Родителям надо молиться за своих детей, которые часто зимой болеют. Молитвы Иоанна Милостивого уберегут детей от заболеваний.
4. Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.
Стоит отметить, что 25 ноября также празднуется Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.