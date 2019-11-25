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Свято 25 листопада: всі прикмети, що сьогодні не можна робити

STYLERЖиття    25.11.2019 - 06:05
Свято 25 листопада: всі прикмети, що сьогодні не можна робити
Свято 25 листопада (колаж РБК-Україна)

25 листопада вшановують патріарха Іоанна Милостивого

Яке сьогодні свято. 25 листопада 2019 року вшановують пам'ять патріарха Іоанна Милостивого, який жив в Олександрії в VI-VII століттях. З його фігурою пов'язують закінчення весільного періоду: такі шлюби укладалися вже після закінченням зими – на Масляну. Іоанн Милостивий по волі батьків одружився і мав дітей. Коли жінка святого і діти померли, він став ченцем.

Іоанн Милостивий метою свого життя бачив милостиню і благодіяння нужденним. На початку свого служіння, він наказав перерахувати всіх бідних і убогих, які були в Олександрії. Їх виявилося більше семи тисяч людей. Всім нещасним святитель давав щоденне безкоштовне годування.

Свято 25 листопада: всі прикмети, що сьогодні не можна робити

Патріарх Іоанн Милостивий (фото з відкритого доступу)

Народні прикмети у цей день

  • Якщо до 25 листопада ще не похолодало – весна буде ранньою.
  • Якщо в цей день народжується людина, то він буде захисником слабких і знедолених, може працювати суддею або лікарем.
  • Вранці спостерігається туман – ввечері будуть заморозки.
  • Хмари пливуть проти вітру – чекайте найближчим часом снігопаду.
  • Якщо 25 листопада випав сніг – значить він пролежить до весни, а сама весна буде пізньою.

Що можна робити в цей день

1. Робіть у цей день добрі справи. Вважається, що це обов'язково зарахується померлим родичам і поліпшить їх долю на тому світі.

2. Займіться шопінгом з друзями або рідними. Покупки, зроблені в цей день, будуть вдалими і довго прослужать.

3. Батькам треба молитися за своїх дітей, які часто взимку хворіють. Молитви Іоанна Милостивого вбережуть дітей від захворювань.

4. Прислухайтеся до порад, які будуть давати вам саме в цей день. Вони допоможуть вам в майбутньому.

Що не можна робити в цей день

  • Не варто купувати взуття, так як це може призвести до невдач в особистому житті.
  • Якщо вам потрібно відправитися в далекий шлях, то краще зробіть це на наступний день.
  • Намагайтеся не сваритися один з одним. Будьте доброзичливі і привітні.

Варто відзначити, що 25 листопада також святкується Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

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