Свято 25 листопада: всі прикмети, що сьогодні не можна робити

25 листопада вшановують патріарха Іоанна Милостивого
Яке сьогодні свято. 25 листопада 2019 року вшановують пам'ять патріарха Іоанна Милостивого, який жив в Олександрії в VI-VII століттях. З його фігурою пов'язують закінчення весільного періоду: такі шлюби укладалися вже після закінченням зими – на Масляну. Іоанн Милостивий по волі батьків одружився і мав дітей. Коли жінка святого і діти померли, він став ченцем.
Іоанн Милостивий метою свого життя бачив милостиню і благодіяння нужденним. На початку свого служіння, він наказав перерахувати всіх бідних і убогих, які були в Олександрії. Їх виявилося більше семи тисяч людей. Всім нещасним святитель давав щоденне безкоштовне годування.
Патріарх Іоанн Милостивий (фото з відкритого доступу)
1. Робіть у цей день добрі справи. Вважається, що це обов'язково зарахується померлим родичам і поліпшить їх долю на тому світі.
2. Займіться шопінгом з друзями або рідними. Покупки, зроблені в цей день, будуть вдалими і довго прослужать.
3. Батькам треба молитися за своїх дітей, які часто взимку хворіють. Молитви Іоанна Милостивого вбережуть дітей від захворювань.
4. Прислухайтеся до порад, які будуть давати вам саме в цей день. Вони допоможуть вам в майбутньому.
Варто відзначити, що 25 листопада також святкується Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.