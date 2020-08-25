Праздник 25 августа: все приметы дня, что нельзя делать

Какой сегодня праздник. 25 августа православная церковь почитает память мучеников Аникиты и Фотия (его племянника).

В народе 25 августа чествуется Фотя Поветенный. В этот день люди наводили порядки в хозпостройках. Этот день был связан с уборкой нежилых помещений в деревнях и селах, такие места именовали поветями (поветка, поветье), отсюда и название праздника – Фотя Поветенний. Также поветью называли нежилую пристройку к дому, для хранения скотского корма, земледельческих орудий, дровней, телег и других хозяйственных принадлежностей.

Во многих областях 25 августа сеяли озимые. Крестьяне с утра примечали: если выпал иней, значит, можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо – не стоило надеяться на длинное бабье лето.

Сегодня свои именины празднуют: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.

Приметы дня:

теплая погода – к урожаю белых грибов;

дождь на Фотю сокращает бабье лето;

ранний иней обещает богатый урожай озимых.

много грибов - зима будет снежной

Что категорически нельзя делать в этот день

В эту дату нельзя суетиться и ссориться

Как мы ранее писали, украинцам рассказали, какие праздники будут отмечаться в сентябре 2020 года.