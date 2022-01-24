Праздник 24 января: что запрещено делать, важные традиции и кого поздравить с именинами

Важные традиции этого праздника

Нужно быть очень бдительным, отправляясь в дорогу в этот день. Наши предки верили, что нечисть бродит по улицам и накликает морозы-метели.

В этот день окуривали весь дом специальными снадобьями, чтобы защитить домочадцев от болезни. С этой же целью - изгнания болезней, посещалась баня.

Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе - семья будет дружная и прочная.

Что запрещено делать 24 января

Поднимать платок, лежащий на дороге, потому что накличете на себя беду.

Принимать подарки от чужих людей.

Стричь волосы и обрезать ногти - этим можно нажить себе долги и неприятности.

Брать в долг или одалживать кому-то деньги.

Делать работу, связанную с режущими и колющими предметами.

Переезжать, переходить на другую работу.

Нельзя в этот день оставаться грязным, иначе лихорадка-трясовица придет и длительную болезнь принесет.

Важные приметы на Федосея

Если утром снег, то вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.

Если погода теплая, значит, весна будет ранней и дождливой.

На крышах висят сосульки, значит в феврале будет тепло.

Облака, идущие против ветра, ожидается снегопад.

Утром снег, а вечером мороз - оттепели не жди.

На небе малооблачно, то ударит мороз.

Также люди раньше верили, что если птица бьется в стекло, это к хорошим новостям, а посторонняя кошка по двору бродит - к известию о смерти.

Если же дворовой пес беспокоится и скулит, может заболеть глава семьи.

День ангела празднуют:

Агата, Виталий, Иосиф, Стефан, Терентий, Михаил, Владимир, Николай, Федот, Федор, Феодосий.