Праздник 24 января: что запрещено делать, важные традиции и кого поздравить с именинами

24 января 2022 года согласно православному календарю чтится память преподобного Феодосия Великого, известного монаха-отшельника. В народе праздник называт днем Федосея, Федосея Весняка, ведь по нему судили о погоде на предстоящую весну.
Что можно и нельзя делать на Федосея, у кого день ангела, традиции, обычаи и приметы - читайте ниже в нашем материале Styler.
Нужно быть очень бдительным, отправляясь в дорогу в этот день. Наши предки верили, что нечисть бродит по улицам и накликает морозы-метели.
В этот день окуривали весь дом специальными снадобьями, чтобы защитить домочадцев от болезни. С этой же целью - изгнания болезней, посещалась баня.
Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе - семья будет дружная и прочная.
Нельзя в этот день оставаться грязным, иначе лихорадка-трясовица придет и длительную болезнь принесет.
Также люди раньше верили, что если птица бьется в стекло, это к хорошим новостям, а посторонняя кошка по двору бродит - к известию о смерти.
Если же дворовой пес беспокоится и скулит, может заболеть глава семьи.
Агата, Виталий, Иосиф, Стефан, Терентий, Михаил, Владимир, Николай, Федот, Федор, Феодосий.
Ранее мы писали, какие праздники будут отмечаться украинцами в феврале 2022, сколько постных и поминальных дней нас ждет.