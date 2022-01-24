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Праздник 24 января: что запрещено делать, важные традиции и кого поздравить с именинами

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Понедельник 24 января 2022 06:00
Праздник 24 января: что запрещено делать, важные традиции и кого поздравить с именинами Фото: Какой праздник 24 января (unsplash)
Автор: Светлана Мащенко

24 января 2022 года согласно православному календарю чтится память преподобного Феодосия Великого, известного монаха-отшельника. В народе праздник называт днем Федосея, Федосея Весняка, ведь по нему судили о погоде на предстоящую весну.

Что можно и нельзя делать на Федосея, у кого день ангела, традиции, обычаи и приметы - читайте ниже в нашем материале Styler.

Важные традиции этого праздника

Нужно быть очень бдительным, отправляясь в дорогу в этот день. Наши предки верили, что нечисть бродит по улицам и накликает морозы-метели.

В этот день окуривали весь дом специальными снадобьями, чтобы защитить домочадцев от болезни. С этой же целью - изгнания болезней, посещалась баня.

Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе - семья будет дружная и прочная.

Что запрещено делать 24 января

  • Поднимать платок, лежащий на дороге, потому что накличете на себя беду.
  • Принимать подарки от чужих людей.
  • Стричь волосы и обрезать ногти - этим можно нажить себе долги и неприятности.
  • Брать в долг или одалживать кому-то деньги.
  • Делать работу, связанную с режущими и колющими предметами.
  • Переезжать, переходить на другую работу.

Нельзя в этот день оставаться грязным, иначе лихорадка-трясовица придет и длительную болезнь принесет.

Важные приметы на Федосея

  • Если утром снег, то вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.
  • Если погода теплая, значит, весна будет ранней и дождливой.
  • На крышах висят сосульки, значит в феврале будет тепло.
  • Облака, идущие против ветра, ожидается снегопад.
  • Утром снег, а вечером мороз - оттепели не жди.
  • На небе малооблачно, то ударит мороз.

Также люди раньше верили, что если птица бьется в стекло, это к хорошим новостям, а посторонняя кошка по двору бродит - к известию о смерти.

Если же дворовой пес беспокоится и скулит, может заболеть глава семьи.

День ангела празднуют:

Агата, Виталий, Иосиф, Стефан, Терентий, Михаил, Владимир, Николай, Федот, Федор, Феодосий.

Ранее мы писали, какие праздники будут отмечаться украинцами в феврале 2022, сколько постных и поминальных дней нас ждет.

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