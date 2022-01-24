Свято 24 січня: що заборонено робити, важливі традиції і кого привітати з іменинами
24 січня 2022 року згідно з православним календарем почитається пам'ять преподобного Феодосія Великого, відомого ченця-відлюдника. У народі свято називать днем Федосія, Федосія Весняка, адже по ньому судили про погоду на майбутню весну.
Що можна і не можна робити на Федосія, у кого день ангела, традиції, звичаї та прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Важливі традиції цього свята
Потрібно бути дуже пильним, вирушаючи в дорогу в цей день. Наші предки вірили, що нечисть бродить вулицями і накликає морози-хуртовини.
У цей день обкурювали весь будинок спеціальними зіллям, щоб захистити домочадців від хвороби. З цією ж метою - вигнання хвороб, відвідувалася лазня.
Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися всім разом - сім'я буде дружна і міцна.
Що заборонено робити 24 січня
- Піднімати хустку, що лежить на дорозі, тому що накличете на себе біду.
- Приймати подарунки від чужих людей.
- Стригти волосся і обрізати нігті - цим можна нажити собі борги і неприємності.
- Брати в борг або позичати комусь гроші.
- Робити роботу, пов'язану з ріжучими і колючими предметами.
- Переїжджати, переходити на іншу роботу.
Не можна в цей день залишатися брудним, інакше лихоманка-трясовиця прийде і тривалу хворобу принесе.
Важливі прикмети на Федосія
- Якщо вранці сніг, то ввечері вдарить мороз, і холодні дні триватимуть довго.
- Якщо погода тепла, значить, весна буде ранньою і дощовою.
- На дахах висять бурульки, значить в лютому буде тепло.
- Хмари, що йдуть проти вітру, очікується снігопад.
- Вранці сніг, а ввечері мороз - відлиги не чекай.
- На небі малохмарно, то вдарить мороз.
Також люди раніше вірили, що якщо птах б'ється в скло, це до хороших новин, а стороння кішка по двору бродить - до звістки про смерть.
Якщо ж дворовий пес непокоїться і скиглить, може захворіти глава сім'ї.
День ангела святкують:
Агата, Віталій, Йосип, Стефан, Терентій, Михайло, Володимир, Микола, Федот, Федір, Феодосій.
Раніше ми писали, які свята відзначатимуться українцями в лютому 2022, скільки пісних і поминальних днів нас чекає.