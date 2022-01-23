Праздник 23 января: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно в этот особенный день

23 января 2022 года православная церковь чтит святого Григория Нисского, епископа, выдающегося христианского деятеля. В народе этот день называют Григорий Летоуказатель, ведь по нему раньше судили о погоде на лето.

Что можно, нужно и нельзя делать 23 января, важные приметы, традиции и обычаи - читайте ниже в нашем материале Styler .

Традиции праздника, что нужно сделать

Наши предки верили, если на Григория приготовить блюда из мяса, то вы весь год будете счастливыми.

В этот день наши предки постепенно начинали планировать проведение весенних работ, готовили инвентарь, перебирали зерно.

Считалось, что нарезая хлеб крошки нужно класть в рот, чтобы здоровье было. Тот, кто крошки со стола выбросит, будет часто болеть.

23 января загадывали желание, проводя специальный ритуал. Для этого поднимались на самую высокую гору, завязывали на дерево красную ленточку, проговаривая самое заветное желание.

Что строго запрещено делать 23 января

Сквернословить и плохо думать о других, хвастаться.

Выполнять тяжелую работу, иначе можно навлечь нищету на семью.

Стричь волосы, чтобы не украсть свое счастье.

Злоупотреблять спиртным.

Выносить мусор - вместе с ним можно вынести счастье.

Мыть посуду в гостях - не сможете устроить личную жизнь.

Хотя тяжелая работа не выполнялась, бездельничать тоже нельзя было. Нужно стараться закончить все намеченные рабочие планы, если хотите привлечь удачу.

Важные приметы на 23 января

Иней в этот день - лето будет сырое и холодное.

Ветер дует с юга - лето будет грозное.

Вода в реках убывает - жди сухого и жаркого лета.

Солнце выглянуло в полдень - весна будет ранняя.

Круг вокруг солнца или месяца - к морозам.

День ангела отмечают:

Григорий, Марк, Павел, Макар, Феофан, Анатолий, Олеся, Герберт.

Обязательно поздравьте родных, близких и друзей, которых так зовут!