Свято 23 січня: що строго заборонено, а що треба зробити обов'язково в цей особливий день

23 січня 2022 року православна церква вшановує святого Григорія Нісського, єпископа, видатного християнського діяча. У народі цей день називають Григорій Літовказівник, адже по ньому раніше судили про погоду на літо.

Що можна, потрібно і не можна робити 23 січня, важливі прикмети, традиції і звичаї - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Традиції свята, що потрібно зробити

Наші предки вірили, якщо на Григорія приготувати страви з м'яса, то ви весь рік будете щасливими.

У цей день наші предки поступово починали планувати проведення весняних робіт, готували інвентар, перебирали зерно.

Вважалося, що нарізаючи хліб крихти потрібно класти в рот, щоб здоров'я було. Той, хто крихти зі столу викине, буде часто хворіти.

23 січня загадували бажання, проводячи спеціальний ритуал. Для цього піднімалися на найвищу гору, зав'язували на дерево червону стрічку, промовляючи найзаповітніше бажання.

Що суворо заборонено робити 23 січня

Лихословити і погано думати про інших, хвалитися.

Виконувати важку роботу, інакше можна накликати злидні на сім'ю.

Стригти волосся, щоб не вкрасти своє щастя.

Зловживати спиртним.

Виносити сміття - разом з ним можна винести щастя.

Мити посуд в гостях - не зможете влаштувати особисте життя.

Хоча важка робота не виконувалася, байдикувати теж не можна було. Потрібно намагатися закінчити всі намічені робочі плани, якщо хочете залучити удачу.

Важливі прикмети на 23 січня

Іній в цей день - літо буде сире і холодне.

Вітер дме з півдня - літо буде грізне.

Вода в річках убуває - чекай сухого і спекотного літа.

Сонце виглянуло опівдні - весна буде рання.

Коло навколо Сонця або місяця - до морозів.

День ангела відзначають:

Григорій, Марк, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Олеся, Герберт.

Обов'язково привітайте рідних, близьких і друзів, яких так звуть!