Праздник 23 июля: что нельзя делать, главные приметы

Православные христиане почитают память преподобного Антония Печерского
Какой сегодня праздник. 23 июля все православные чтят память святого Антония, который обладал даром предсказания и целительства. Он был основателем Киево-Печерской Лавры. Антоний родился в конце 10 века недалеко от Чернигова. Он посетил Палестину, так как хотел увидеть место, где был Иисус, а на обратном пути задержался в Афоне, где принял постриг и прожил несколько лет.
По преданию, игумен Афонского монастыря получил знак отпустить Антония домой, чтобы он распространял христианскую веру на родной земле.
Житие Антония повествует, что святитель обладал даром чудотворения — исцелял больных, предсказывал события. А в народе его прозвали Громоносцем, потому что 23 июля обычно была летняя гроза, по которой предсказывали урожай.
Именинники – Антон (Антоний), Даниил, Леонтий, Александр.
Как мы ранее писали, в августе украинцы будут отмечать сразу три больших церковных праздника.