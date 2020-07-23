ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Праздник 23 июля: что нельзя делать, главные приметы

Четверг 23 июля 2020 06:02
Праздник 23 июля: что нельзя делать, главные приметы
Праздник 23 июля (коллаж РБК-Украина)

Православные христиане почитают память преподобного Антония Печерского

Какой сегодня праздник. 23 июля все православные чтят память святого Антония, который обладал даром предсказания и целительства. Он был основателем Киево-Печерской Лавры. Антоний родился в конце 10 века недалеко от Чернигова. Он посетил Палестину, так как хотел увидеть место, где был Иисус, а на обратном пути задержался в Афоне, где принял постриг и прожил несколько лет.

По преданию, игумен Афонского монастыря получил знак отпустить Антония домой, чтобы он распространял христианскую веру на родной земле.

Житие Антония повествует, что святитель обладал даром чудотворения — исцелял больных, предсказывал события. А в народе его прозвали Громоносцем, потому что 23 июля обычно была летняя гроза, по которой предсказывали урожай.

Именинники – Антон (Антоний), Даниил, Леонтий, Александр.

Важные приметы этого дня

  • Если 23 июля за окном идет дождь с грозой - будет успешная рыбалка.
  • Много ряски на воде – к удачному году.
  • Гроза ночью – к хорошей погоде.
  • Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье – к жаре.
  • Стебли картофеля высоко подняты – к солнечной погоде, поникли – к дождю.
  • Радуга в первой половине дня – к сильному ветру.
  • Бабочек не видно – к дождю.
  • Улитки на деревья залезли – к ливню.
  • Утром сухая трава, а днем мухи сильно жалят – к вечеру выпадут осадки.

Что нельзя делать в этот день

  • Кричать, ругаться, ссориться.
  • Стричь волосы.
  • 23 июля нельзя оставаться грязнім и носить грязную одежду.

Как мы ранее писали, в августе украинцы будут отмечать сразу три больших церковных праздника.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Праздники
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь